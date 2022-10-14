Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация снова приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Соответствующая мера будет действовать по меньшей мере до 22 октября 2022 года. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 14 октября.

В Росавиации также отметили, что ограничения полетов распространяется на 11 аэропортов, среди которых Курск, Краснодар, Белгород, Брянск, Анапа, Липецк, Геленджик, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также Элиста.

В сообщении ведомства напоминают, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме, а открытыми аэродромами на юге страны остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре России для гражданских самолетов на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. После этого сообщалось о продлении данного режима.