Глава МИД Белоруссии Макей сообщил, что режим КТО введён в республике из-за угрозы провокаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии введен режим контртеррористической операции. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей, отметив, что введение режима КТО связано с рядом заявлений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях. По его словам, белорусские Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации.

«Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта … была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью Известиям.

Как заявил Макей, в сегодняшний ситуации «ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции», в связи с чем Вооруженные силы Белоруссии, а также спецслужбы и правоохранительные структуры «готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс рассматривает варианты агрессии против Белоруссии вплоть до ядерного удара.