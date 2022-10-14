Экс-премьер России Степашин рассказал о роли Меркель в подписании Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал о роли экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в подписании Минских соглашений.

По его словам, бывшая глава немецкого правительства убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения. Как считает Степашин, это документ, без которого Москва могла бы уже в то время решить вопрос по освобождению «Новороссии».

«Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», - приводит РИА Новости слова экс-премьера.

Степашин заявил, что Москва надеялась на «взрослую дружбу» с Западом, поэтому Путин встречался с главами США, Великобритании и Германии, однако в конечном счете договоренности не выполнялись. По мнению бывшего российского премьера, с годами президент России «стал более жестким по отношению к тем, кто обманул нашу страну».

Напомним, в 2014 году в Минске были подписаны первые Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, а в 2015 году - «Минск-2».