Глава Чечни Кадыров назначил Артема Чайку на должность советника по гуманитарным и социально-экономическим вопросам Фото: из соцсетей

Глава Республики Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о том, что назначил сына полпреда Президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Артема Чайку советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

“Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником Главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам”, - пишет глава Чечни.

С 14 октября 2022 года в обязанности Артёма Чайки будет входить координация и участие в работе общественных организаций по реализации гуманитарных и социально-экономических проектов, к которым сопричастна Чеченская Республика.

Напомним, 5 октября 2022 года, Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Российский лидер также поздравил главу Чечни с днем рождения города-столицы - Грозного, с Днем учителя и с Днем молодежи.