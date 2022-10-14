Терапевт предупредила об опасности лечения обычной простуды антибиотиками Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Юлия Кадоркина объяснила, почему нельзя лечить простуду антибиотиками. В большинстве случаев простуда — это вирусное заболевание. А вирус – это мельчайший организм, который способен существовать и размножаться только внутри живых клеток. Он становится активным только оказавшись внутри человека.

В отличие от вируса, бактерия представляет собой полноценный, пусть и одноклеточный организм, размножаются они чаще вне клетки.

Именно поэтому прием антибиотиков при простуде не будет иметь никакого эффекта. Эта группа лекарств действует на микроорганизмы, находящиеся внутри клетки – вирусы, а еще убивают определенные бактерии, в том числе полезные.

В итоге используя антибиотики не по назначению, полезные бактерии гибнут, освобождая дорогу вредоносным.

- Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии. Но подтверждается это исключительно исследованиями, - сказала врач «Газете.Ru».

В таком случае схема приема препаратом прописывается лечащим врачом. При этом важно полностью пропить указанный курс, чтобы не вызвать осложнений.

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А вот ингаляции горячим паром и горчичники при температуре вредны. Ингаляции могут вызвать ожог слизистых оболочек. Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием, сообщает телеканал "360".