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Общество14 октября 2022 6:59

Терапевт предупредила об опасности лечения обычной простуды антибиотиками

Это может только усугубить ситуацию
Елена АКИМОВА
Терапевт предупредила об опасности лечения обычной простуды антибиотиками

Терапевт предупредила об опасности лечения обычной простуды антибиотиками

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Юлия Кадоркина объяснила, почему нельзя лечить простуду антибиотиками. В большинстве случаев простуда — это вирусное заболевание. А вирус – это мельчайший организм, который способен существовать и размножаться только внутри живых клеток. Он становится активным только оказавшись внутри человека.

В отличие от вируса, бактерия представляет собой полноценный, пусть и одноклеточный организм, размножаются они чаще вне клетки.

Именно поэтому прием антибиотиков при простуде не будет иметь никакого эффекта. Эта группа лекарств действует на микроорганизмы, находящиеся внутри клетки – вирусы, а еще убивают определенные бактерии, в том числе полезные.

В итоге используя антибиотики не по назначению, полезные бактерии гибнут, освобождая дорогу вредоносным.

- Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии. Но подтверждается это исключительно исследованиями, - сказала врач «Газете.Ru».

В таком случае схема приема препаратом прописывается лечащим врачом. При этом важно полностью пропить указанный курс, чтобы не вызвать осложнений.

Кстати, c помощью меда можно улучшить многие аспекты здоровья. Например, укрепить иммунную систему или повысить сопротивляемость организма к сезонным простудам, пишет РИАМО.

А вот ингаляции горячим паром и горчичники при температуре вредны. Ингаляции могут вызвать ожог слизистых оболочек. Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием, сообщает телеканал "360".