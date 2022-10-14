Движение судов в проливе Босфор восстановлено после аварии с сухогрузом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение судов по проливу Босфор было восстановлено после аварии с сухогрузом Annita, у которого ранее отказал двигатель. Об этом заявили в береговой охране Турции.

«После буксировки судоходство в Босфоре было открыто», - приводит агентство «Анадолу» заявление ведомства.

Днем ранее, 13 октября, появилось сообщение о том, что 190-метровое судно Annita, которое следовал из района Тузла в Стамбуле в российский Кавказ, заблокировало движение судов по проливу Босфор. К сухогрузу оперативно направили два буксира и катер KEGM-8 с лоцманом, а сам пролив временно закрыли для движения судов из-за аварии сухогруза.

При этом месяц назад, в начале сентября 2022 года, движение судов в Босфоре также было остановлено из-за поломки сухогруза Briza, который направлялся на Украину. Тогда речь шла о неисправности механизмов.