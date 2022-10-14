Стало известно, к каким врачам россияне ходят чаще всего Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитики сервисов «Работа.ру» и СберЗдоровье провели исследование и выяснили, что чаще всего для россиян актуальны услуги стоматолога (61%), терапевта (38%) и невролога (35%). результатами исследования ознакомилось издание "Газета.ru".

Кроме того, для 30% опрошенных россиян актуальны услуги гинеколога. Каждый четвертый россиянин (25%) отметил кардиолога среди важных специалистов, 23% — психолога, а 22% — гастроэнтеролога.

Респонденты также называли таких врачей как ЛОР (20%), аллерголог (12%), дерматовенеролог (11%), онколог (9%) и педиатр (8%).

Ранее стало известно, к каким врачами россияне чаще всего обращаются для консультаций онлайн. Первое место заняли гастроэнтерологи. Кроме того, онлайн россияне обращаются к офтальмологам, онкологам, стоматологам и наркологам. Чаще всего за дистанционными медицинскими консультациями обращаются люди в возрасте 35-40 лет, информирует телеканал "360".

Накануне невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что люди, которые не носят шапку осенью, могут столкнуться с целым рядом неприятных заболеваний. Избыточное охлаждение головы и чрезмерное напряжение мышц провоцирует невропатию большого затылочного нерва. Из-за этого человек начинает испытывать стреляющую боль в затылке, которая отдает в области висков, ушей и темени, передает ФАН.