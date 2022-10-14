Глава МАГАТЭ Гросси заявил о прогрессе в переговорах по зоне безопасности у Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Покидая Украину гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в своем Twitter, что по итогам недели консультаций с Москвой и Киевом удалось приблизиться к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.

"Прибываю в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Подходим ближе к установлению зоны безопасности для ЗАЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - написал Гросси в Twitter.

11 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсуждали проблему безопасности на ЗАЭС и пути решения этого вопроса.

12 октября глава МАГАТЭ направился в Киев по договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения переговоров по ситуации вокруг атомной станции в Запорожской области.