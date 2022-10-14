Детский омбудсмен рассказала о новом условии для отсрочки от частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что теперь отсрочка от частичной мобилизации предоставляется отцам трех и более детей до 16 лет.

Кроме того, отсрочка освобождение от призыва предоставляется отцам трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, или же ребенка с паллиативным статусом. «Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца», - сказала детский омбудсмен.

Как уточнила, Львова-Белова новую отсрочку ввели после того, как аппарат получил «тысячи обращений» от родителей, которые заявляли о необходимости расширить список, не подлежащих мобилизации. По ее словам, нормативная база мобилизации нуждается «в совершенствовании».

Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя детьми в России дадут отсрочку от частичной мобилизации.