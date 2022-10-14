Как укрепить иммунитет осенью: ответ врача Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила, что осенью для поддержания иммунитета крайне важно соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться по погоде и постараться больше времени проводить на свежем воздухе.

"Иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения. Светит солнце, кажется, что тепло, но нужно смотреть на погодные условия. <...> Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс", - пояснила врач в беседе с NEWS.ru

Специалист также отметила, что для поддержания эффективности и работоспособности помогут регулярные физические нагрузки, а именно активная ходьба и кардионагрузки.

Осень, особенно поздняя, характеризуется ростом острых респираторных заболеваний и обострением хронической патологии. Кроме того, особую актуальность в этот период приобретает вопрос лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. С помощью грамотно составленного рациона мы сами можем выстроить защиту от непрошеной сезонной инфекции. О том, как питание работает на иммунитет, рассказывает заведующая лабораторией иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Элеонора Трушина. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU