Переговоры России и Турции по газовому хабу начнутся на следующей неделе Фото: REUTERS

Уполномоченные представители России и Турции проведут переговоры по созданию газового хаба в Черном море на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах Анкары.

"Лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, переговоры пройдут на следующей неделе. О конкретном месте и времени объявят в ближайшие дни.

"В этой связи ожидается продолжение телефонной дипломатии лидеров", - заключил источник.

Он также добавил, что в результате переговоров президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получат детальные доклады о процессе формирования газового хаба.

13 октября 2022 года проходит саммит СНГ в Астане. На нем состоялась встреча лидеров России и Турции. Переговоры президентов двух стран состоялись в Астане длились примерно 1,5 часа. Уточняется, что в рамках обсуждений не затрагивался вопрос российско-украинского конфликта.