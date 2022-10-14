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Политика14 октября 2022 7:41

Песков высказался об отказе Украины от СНГ

Песков назвал отказ Украины от СНГ упущением для самой страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков высказался об отказе Украины от СНГ

Песков высказался об отказе Украины от СНГ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев, не участвуя в жизни стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ), упускает возможности, которые предлагает такое объединение. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 октября, лидеры стран СНГ, за исключением президента Молдавии Майи Санду, впервые за два года собрались в очном формате на заседание Совета глав государств Содружества в Астане.

«Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые интеграционные процессы предоставляют. Объединение развивается без Украины», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков отметил, что сегодня Содружество Независимых Государств показывает свою жизнеспособность. «Уже потом на вот этой почве СНГ вызревают продвинутые интеграционные структуры», - заявил пресс-секретарь российского лидера.