Песков высказался об отказе Украины от СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев, не участвуя в жизни стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ), упускает возможности, которые предлагает такое объединение. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 октября, лидеры стран СНГ, за исключением президента Молдавии Майи Санду, впервые за два года собрались в очном формате на заседание Совета глав государств Содружества в Астане.

«Наверное, это, в первую очередь, упущение для самой Украины. То есть она не использует тех возможностей, которые интеграционные процессы предоставляют. Объединение развивается без Украины», - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков отметил, что сегодня Содружество Независимых Государств показывает свою жизнеспособность. «Уже потом на вот этой почве СНГ вызревают продвинутые интеграционные структуры», - заявил пресс-секретарь российского лидера.