СК РФ сообщил о погибших при подрыве склада с боеприпасами в Белгородской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Российской Федерации в пятницу, 14 октября, заявил о погибших и пострадавших в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела с украинской стороны.

«В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», - сказано в заявлении в пресс-службе ведомства, где уточняют, что среди погибших сотрудники Росгвардии.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Белгородской области. Сообщается, что российской системой были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа, а обломки упали в районе железной дороги. Сообщается о повреждении линии электропередачи.

«Следователи СК в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего и лиц», - говорится также в заявлении ведомства.