Путин предложил объявить 2025 год в странах СНГ Годом единства в борьбе с нацизмом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Такое заявление российский лидер сделал на саммите СНГ, который проходит в узком составе в Астане, в пятницу, 14 октября.

Российский лидер указал на то, что подобная мера позволит послать «четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом» в условиях попыток некоторых стран «стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы».

Путин также отметил, что среди лидеров стран Содружества Независимых Государств уже есть консенсус по 2024 году, который будет объявлен в рамках СНГ Годом волонтерского движения, а 2026 год станет Годом охраны здоровья.