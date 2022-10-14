Центробанк Шри-Ланки сообщил, что не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центробанк Шри-Ланки заявил, что не может разрешить использование российских карт "Мир" в стране по причине санкций США..

"Из-за санкций Соединенных Штатов в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центробанк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", - поясняется в заявлении центробанка.

Напомним, в середине сентября 2022 года американский минфин опубликовал документ, согласно которому США намерены вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.

Ранее сообщалось, что Apple добавила карты "Мир" для покупок в учетной записи Apple ID. Теперь кроме способов оплаты в учетной записи Apple ID значится Apple Pay.

Также ранее стало известно, что банкоматы Кубы стали принимать карты "Мир”. Карты российской платежной системы будут приниматься во всех точках продаж страны до конца 2022.