Путин призвал по максимуму использовать добрую волю для решения конфликтов в СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин призвал по максимуму использовать добрую волю для того, решать любые конфликты и спорные ситуации на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление российский лидер сделал на саммите СНГ, который проходит в узком составе в Астане, в пятницу, 14 октября.

«Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо признать, что, к сожалению, порой появляются и разногласия», - заявил российский президент.

Путин заявил о необходимости «стремиться к тому, чтобы искать выходы предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать на саммите глав СНГ, который проходит в Астане».

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский президент также предложил объявить 2025 год в странах СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.