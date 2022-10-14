В Белоруссии усилили контроль за границами в рамках введенного режима КТО Фото: REUTERS

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что после введенного в стране режима контртеррористической операции (КТО) осуществляется усиленный контроль за обстановкой и на внешнем периметре границ. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

“В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ", - сказал министр.

По его словам, в Белоруссии объявлен режим КТО в связи с “массивом информации” со стороны приграничных государств, касающихся провокаций в адрес Минска. По его словам, исходит угроза территориальной целостности Республики, а конкретно речь идет о захвате частей государства.

До этого начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас заявил, что литовская сторона за два года планирует закончить строительство заграждения на всём протяжении границы с Белоруссией, передает RT.

Напомним, ранее сайт KP.RU сообщал, что введение режима КТО связано с рядом заявлений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях. По его словам, белорусские Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации.