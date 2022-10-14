"Развлекайте инспектора": россиянам рассказали, как общаться с сотрудниками ДПС Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что когда вас остановил для проверки сотрудник Госавтоинспекции, крайне нежелательно переходить на мат.

"Инспектору полиции точно не понравится, если вы в общении с ним будете призывать к свержению законной российской власти. Кроме того, не стоит говорить о том, что мобилизация незаконна или ругать последними словами Конституцию. Если хотите, шутите, развлекайте инспектора, если так нравится. Это ваше право", - сказал он в беседе с "Газета.ru"

Автоинспектору можно сказать, что вы употребляли накануне алкоголь и до сих пор находитесь в состоянии опьянения, однако это не будет основанием для освидетельствования, подчеркнул правозащитник.

Ранее стало известно, что со второго месяца осени начнут тестировать сервис электронных водительских удостоверений в мобильном приложении «Госуслуги Авто». В нем автомобилисты получат QR-код, который можно предъявлять сотруднику ГИБДД. Однако первое время лучше носить с собой и оригинальные права, рассказывает телеканал "360".

До этого сообщалось, что в мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. Благодаря "Европротоколу онлайн" среднее время оформления ДТП снизится почти в два раза, а также отпадёт необходимость посещать офис страховой компании, ведь извещение поступает туда онлайн. Кроме того, бланк будет автоматически заполнен сведениями из "Госуслуг", передает Life.ru.