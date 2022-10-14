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Политика14 октября 2022 8:21

Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о “деструктивной” роли России в ситуации с Карабахом

Также глава РФ отметил, что с удивлением прочитал комментарии французского коллеги по этой теме
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления главы Франции Эммануэля Макрона о якобы деструктивной роли РФ по Карабаху. На саммите СНГ сегодня, 14 октября, российский лидер рассказал, что "с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции".

"Считаю, что в этих заявлениях нет понимания самого хода конфликта", - сказал Путин, подчеркнув, что Макрон, очевидно, не имеет информации о позиции сторон.

"Поэтому они (высказывания президента Франции - прим. ред.) прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому они неприемлемы", - отметил российский лидер.

Также он выразил надежду, что еще обсудит этот вопрос с главой Франции. Путин добавил, что РФ “всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него".

Ранее Владимир Путин обсудил с Алиевым реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Стороны договорились укреплять российско-азербайджанское сотрудничество.