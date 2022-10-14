Правительство России поручило закончить работы по восстановлению Крымского моста до 1 июля 2023 Фото: REUTERS

Правительство РФ утвердило единственного подрядчика на ремонт крымского моста. Им назначен ООО “Нижнеангарсктрансстрой". Согласно информации на портале нормативно-правовых актов, исполнитель обязан завершить работы по восстановлению к 1 июля 2023 года. Документ размещен на сайте правовой информации.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста”, - говорится в документе. Отдельным пунктом выносятся сроки исполнения контракта.

Также в соответствии с условиями договора, ООО "Нижнеангарсктрансстрой" в праве привлекать дополнительную рабочую силу из других организаций, если при этом выполнит минимум 50% задач по восстановлению.

Напомним, сегодня, 14 октября, пятерым подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту изменили меру пресечения – суд отправил их под арест.