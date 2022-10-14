Стало известно о планах Путина на Новый год Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите стран СНГ в Астане пригласил их лидеров в канун Нового 2023 года на неформальную встречу в Санкт-Петербурге.

"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали - накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин.

Напомним, празднования Нового года в этом году в Санкт-Петербурге не будет. Власти города 7 октября 2022 года приняли решение отменить праздничные мероприятия по случаю встречи 2023 года. Помимо того, что на Дворцовой площади не состоится праздничный концерт, горожане не увидят и салюта.

Все деньги, которые были запланированы для празднования, направят на снаряжение для добровольцев и мобилизованных в зону специальной военной операции. Однако власти пообещали в любом случае украсить город к празднику.