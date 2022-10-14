Ростуризм уточнил нюансы использования карт TROY в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане на сегодняшний день не могут оформить банковские карты TROY. Такое заявление сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заявив, что наличные являются наиболее простым способом оплаты на турецких курортах.

По ее словам, подобная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный прием для оплаты покупок российскими туристами в Турции. Тем не менее оформить карту TROY на данный момент россияне пока не могут. Подобная возможность предусмотрена только для иностранцев, которые проживающих в Турции длительное время. Догузова заявила, что возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой прорабатываются.

Глава Ростуризма назвала наиболее простым способом оплаты для россиян в Турции наличные средства, отметив, что российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в Турцию.