Лавров заявил, что власти Украины заинтересованы в подрыве всех связей на пространстве СНГ

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите СНГ, заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве Организации.

"Мы уже давно пришли к выводам, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ", - заявил Лавров в эфире Первого канала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.