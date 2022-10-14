Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 октября 2022 9:34

Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории

такие меры приняты в ответ на высылку из республики российских дипломатов.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия запретила въезд главе МИД Черногории

Россия запретила въезд главе МИД Черногории

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия запретила въезд министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, где уточнили, что такие меры приняты в ответ на высылку из республики российских дипломатов.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в пятницу, 14 октября, в посольство Черногории в Москве была направлена нота Министерства иностранных дел России о запрете на въезд в Россию этим дипломатам.

«Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице», - говорится в заявлении российского министерства.

Ранее Министерство иностранных дел Черногории объявило персонами non grata шестерых российских дипломатов, которые теперь должны оперативно покинуть страну.