Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны Черногории

Россия запретила въезд главе МИД Черногории Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия запретила въезд министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, где уточнили, что такие меры приняты в ответ на высылку из республики российских дипломатов.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в пятницу, 14 октября, в посольство Черногории в Москве была направлена нота Министерства иностранных дел России о запрете на въезд в Россию этим дипломатам.

«Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить "persona non grata" дипломатов посольства России в Подгорице», - говорится в заявлении российского министерства.

Ранее Министерство иностранных дел Черногории объявило персонами non grata шестерых российских дипломатов, которые теперь должны оперативно покинуть страну.