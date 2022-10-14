В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности

Лукашенко разъяснил введение режима КТО в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал введенный накануне режим контртеррористической операции, уточнив, что в рамках данного режима республика развертывает союзные группировки войск.

«Это давно прописано: в связи с обострением введён режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации», - заявил белорусский лидер, отметив, что «все по плану».

Напомним, накануне, в пятницу, 14 октября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика вводит режим контртеррористической операции. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, что введение данного режима связано с рядом сообщений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях.