Средняя пенсия в России может вырасти до 21 650 рублей с 2023 года Фото: REUTERS

Увеличение пенсий неработающим пенсионерам в 2023 году превысит инфляцию на 2,6%, то есть составит 21 650 рублей. Такой прогноз сделала замглавы Минтруда Андрей Пудов, а агентство "Прайм" попросило доцента кафедры ТПП " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец рассчитать индексацию с учетом заявления замминистра.

"Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей", - отметила экономист.

Она также напомнила, что сейчас средний размер пенсии в России составляет 18 521 руб. По ее мнению, решение повысить пенсию сверх инфляции обусловлено попыткой уравнять выплаты с ростом реальных доходов населения.

"С экономической точки зрения такое превышение может быть немного и завышено, но поскольку ситуация с ценами сложно прогнозируемая, правительство нашло возможность сделать индексацию чуть выше. Такое повышение не разгонит дальше инфляцию, поскольку сейчас мы как раз наблюдаем снижение покупательской способности", - сказала Иванова-Швец.

Субсидирование в социальную сферу позволит простимулировать спрос, и тем самым повысить экономическое благосостояние страны, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий установление в 2023 году прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей.