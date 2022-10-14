В ЛНР сообщили, что украинские военные отходят в западную и северо-западную часть Артемовска Фото: Александр КОЦ

Украинские военные отходят в западные и северо-западные части города Артемовска, сообщил РИА Новости сегодня, 14 октября, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Марочко рассказал об активных боях на окраинах этого города.

"Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артемовска", - уточнил Марочко, сославшись на данные разведки.

Он также не исключил, что украинские войска частично остались без управления.

"Могу предположить, что, согласно сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населенных пунктах, командование их бросило и в настоящее время они находятся в очень сложном положении", - добавил Марочко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.