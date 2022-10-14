Мирошник заявил, что США толкают Украину в атаку на Херсон ради своей выгоды

Родион Мирошник, фото: Максим Григорье/ТАСС

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник считает, что США настаивают на атаке украинских войск на Херсон ради своей выгоды.

"До выборов в Конгресс США осталось чуть больше 20 дней, и по планам технологов, в утренних газетах американский избиратель должен находить сообщения о новых победах в сериале "Битва за Херсон". А "перемог" нет", - отметил он в своем Телеграм-канале.

Как отметил Мирошник, вместо побед украинских войск идет поэтапное разрушение энергосистемы Украины, и следующие ее действия только ухудшат как положение в обществе, так и положение в армии. При этом американские власти настаивают на продолжении наступления, не беспокоясь о людях, поскольку на кон поставлен контроль над палатами парламента и целыми штатами, добавил Мирошник.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.