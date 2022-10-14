Глава Амурской области Василий Орлов: Более 5 тысяч рабочих мест создано на территориях опережающего развития «Белогорск» и «Свободный»

Объем привлеченных инвестиций в экономику региона в рамках ТОР превысил 1,2 трлн. рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Более 5 тысяч новых рабочих мест создано на территориях опережающего развития «Белогорск» и «Свободный» в Амурской области. Объем инвестиций, вложенный в экономику региона, превысил 1,2 трлн. рублей. Областные власти продолжают работу по привлечению в ТОР новых инвесторов и поддержке уже действующих. Статус резидента ТОР «Белогорск» сегодня имеют 6 предприятий, еще 12 компаний реализуют проекты в ТОР «Свободный». Ни один из этих проектов не был закрыт из-за давления западных санкций, подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

«Работа по привлечению новых инвесторов и поддержке действующих резидентов находится на особом контроле. Они стимулируют социально-экономическое развитие муниципалитетов и модернизацию транспортно-инженерной инфраструктуры. Резиденты ТОР «Белогорск» и «Свободный» создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, в том числе для жителей региона. Важно, что в условиях санкционного давления ни один из проектов ТОР «Свободный» и «Белогорск» не был потерян», - отметил Василий Орлов.

Глава региона рассказал, что в будущем три амурских территории опережающего развития планируется объединить в одну.

«Это позволит повысить их эффективность и упростить порядок предоставления мер поддержки для новых производств в Амурской области», - уточнил губернатор.