Центробанк обяжет банки оказывать юрлицам услуги через СБП с 1 апреля 2024 года

ЦБ РФ обяжет юрлица подключаться к СБП с 1 апреля 2024 года Фото: REUTERS

Центробанк России обяжет с 1 апреля 2024 года банки оказывать юрлицам услуги через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ведомства.

"С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему", - сказано в сообщении.

Система быстрых платежей - сервис межбанковских переводы, который позволяет осуществлять транзакции по номеру мобильного телефона круглосуточно, делать покупки в том числе по QR-коду и получать выплаты от организаций. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие.

Напомним, в сентябре заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Ярослав Нилов призвал отменить комиссию в СБП за переводы между своими счетами в разных банках. Он аргументировал предложение тем, что в период масштабных антироссийских санкций граждане России стали чаще переводить средства на свои счета в других банках, чтобы получить наиболее выгодные условия хранения накоплений.