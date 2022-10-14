Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи Путина с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в скором времени не предвидится, однако Анкара продолжает свои усилия. Такое заявление в пятницу, 14 октября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Встреча (Путина и Зеленского) в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, отметив, что Анкара не предлагала быть посредником в переговорах между Россией и Западом.

Напомним, еще в январе этого года, до начала специальной военной операции России на Украине, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары провести на своей территории встречу российского и украинского лидеров, отметив также сожаление, что между Москвой и Киевом сформировалась «атмосфера войны».