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Политика14 октября 2022 10:21

Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи Путина и Зеленского

Министр отметил, что Анкара не предлагала быть посредником в переговорах между Москвой и Западом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи Путина с Зеленским

Глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжает усилия по организации встречи Путина с Зеленским

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в скором времени не предвидится, однако Анкара продолжает свои усилия. Такое заявление в пятницу, 14 октября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Встреча (Путина и Зеленского) в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, отметив, что Анкара не предлагала быть посредником в переговорах между Россией и Западом.

Напомним, еще в январе этого года, до начала специальной военной операции России на Украине, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары провести на своей территории встречу российского и украинского лидеров, отметив также сожаление, что между Москвой и Киевом сформировалась «атмосфера войны».