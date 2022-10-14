«Выполнена большая работа, однако предстоит сделать ещё больше». Якутия открыла в Москве Единый координационный центр для помощи мобилизованным

Фото: t.me/aisen_nikolaev

На базе Постоянного представительства Якутии в Москве создан Единый координационный центр. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем телеграм-канале.

Центр будет курировать вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. А также заниматься координированием всех ведомств, предприятий и общественных организаций республики.

Глава Якутии напомнил, что в Якутске действует центр для связи с мобилизованными и поддержки семей, организована «горячая линия» 122, а также пункт приёма и обработки посылок для мобилизованных. Однако, все это необходимо координировать в одном месте.

– Якутия поддерживает наших военнослужащих и их семьи. Силами организаций и предприятий, а также неравнодушных граждан наши люди продолжают получать помощь на передовой. Выполнена большая работа, однако предстоит сделать ещё больше. Центр позволит скоординировать все действия и оперативно оказывать помощь, – отметил Айсен Николаев.

Какие основные задачи Центра:

Это обеспечение координации деятельности и взаимодействия органов власти по решению вопросов, связанных с оказанием всесторонней помощи военнослужащим участвующих в специальной военной операции и их семьям;

Также важной задачей Центра станет организация взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими ведомствами.

Кроме того, Центр будет вести работу с ранеными военнослужащими из Якутии, находящимися на лечении и с членами их семей. А также оказывать содействие в поиске без вести пропавших военнослужащих и содействие материально-техническому обеспечению якутских мобилизованных.

Также Айсен Николаев предложил привлечь к работе центра депутатов от республики в Государственной Думе РФ и сенаторов в Совете Федерации РФ, а также крупные предприятия, которые ведут работу на территории республики.

– Уверен, что работа Центра позволит скоординировать всю ведущуюся работу и оперативнее оказывать помощь нашим воинам и их семьям. Якутия с вами! – заявил руководитель республики.