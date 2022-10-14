Politico: Евросоюз не может покрыть затраты на возмещение поставок оружия на Украину Фото: REUTERS

Резервный фонд Евросоюза, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не может справиться с потоком запросов на возмещение, пишет издание Politico.

Как напоминает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, увеличившийся с 500 миллионов евро до 1,5 миллиардов евро, покроет 85 % расходов на возмещение оружия, но после получения большого числа запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только опримерно 46%.

Согласно публикации, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в Евросоюзе поставщиков вооружения для Украины, которая потребовала возмещения расходов больше других государств, запросив 1,8 миллиардов евро.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.