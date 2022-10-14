Москалькова прокомментировала нарушения при частичной мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила свыше одной тысячи обращений от россиян, призванных по частичной мобилизации, уточнив, что большинство нарушений были связаны с несоответствием критериям призыва.

«Более тысячи жалоб. Первая группа - это те, кого призвали в нарушение указа президента», - приводит РИА Новости слова омбудсмена.

По словам Москальковой, нарушения были связаны с тем, что призванные по частичной мобилизации не отвечают тем принципам и критериям, которые обозначены, а в большинстве случаев они просто не служили в армии, а также были и те, кто имеет четверых детей.

«Практически по всем обращениям были исправлены ситуации. и здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей», - заявила она, уточнив, что граждане в военкомате этих данных не было и «их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки».

Напомним, накануне генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что прокуроры выявляли нарушения с первых дней частичной мобилизации, отметив, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток.