В США признали, что за взрывом на Крымском мосту стоит Киев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американское издание Newsweek признало, что за терактом на Крымском мосту стоит Украина, хотя в Киеве не подтверждали свою причастность, несмотря на признания главы МИД Дмитрия Кулебы.

“На прошлой неделе в результате украинской атаки был поврежден важный мост через Керченский пролив", - такими словами начинается публикация Newsweek. Эксперты, опрошенные изданием, сделали вывод, что эта атака не повлияла на боевую обстановку и логистику.

Напомним, на Крымском мосту рано утром 8 октября этого года произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ России сообщила, что организатором теракта выступило главное управление разведки минобороны Украины.

Также президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами. В организации подрыва также участвовали граждане России и зарубежных стран.