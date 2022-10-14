Мэр Харькова сообщил о прогремевших в городе четырех взрывах

Жители Харькова и власти города распространяют информацию о нескольких мощных взрывах Фото: REUTERS

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о том, что 14 октября 2022 года в городе прогремело не менее четырех мощных взрывов.

«Четыре „прилета“ в Харькове. И еще несколько взрывов», — отметил градоначальник в своем официальном телеграм-канале.

Терехов также уточнил, что взрывы могут быть связаны с нанесением ударов Вооруженными силами РФ (официально в российском министерстве обороны об ударах по Харькову на данный момент пока не сообщали).

Накануне, 13 октября нынешнего года, ВС РФ нанесли удар сразу по нескольким объектам на Западной Украине. В частности, сообщалось, что в Тернополе, Ровенской и Волынской областях за день прогремели по три взрыва. Помимо этого, пользователи соцсетей заметили и ракету над Тернопольской областью.

Речь идет о продолжении серии массированных ударов российской армии по различным объектам на Украине - эти удары являются ответом на террористические действия со стороны киевских властей.