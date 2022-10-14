Сальдо сообщил, что военные на Херсонском направлении готовы отразить атаку ВСУ и пойти в наступление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные отражают все атаки украинских войск на Херсонском направлении и готовы идти в наступление, заявил журналистам сегодня, 14 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Информация (с фронта - прим. ред.) только позитивная. Наши вооруженные силы на сегодняшний день готовы отразить любую попытку контрнаступления и готовы сами пойти в наступление. Я передаю вам обстановку от командиров" , - рассказал Сальдо.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.