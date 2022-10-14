Генсек ООН призвал G20 изменить курс Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш обратился к «Большой двадцатки», призывая изменить курс, направив усилия на восстановление мировой экономики.

«Сегодня G20 находится на перепутье: она может сохранить статус-кво или выбрать новый путь, чтобы направить усилия на восстановление мировой экономики для всех. Я считаю, что новый путь - это правильный выбор», - заявил Генсек ООН.

Гутерреш отметил, что ООН призывает министров финансов «Большой двадцатки», а также управляющих центральными банками усилить стимулирование достижения Цели в области устойчивого развития (ЦУР) для того, чтобы в будущем гарантировать способность государств реагировать на долгосрочные вызовы.

«Сейчас, как никогда, лидерство G20 необходимо для того, чтобы вывести мир из глубочайшего кризиса. Я с нетерпением жду совместной работы с G20 по разработке совместной стратегии для продвижения рекомендаций по стимулированию ЦУР», - добавил Гутерреш.