Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плановые учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию начнутся с понедельника, 17 октября 2022 года, и продлятся две недели - до 30 октября 2022 года. Об этом сообщила в пятницу, 14 октября, сообщила пресс-служба НАТО.

«Начиная с понедельника военно-воздушные силы стран НАТО будут проводить учения возможностей ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над Северо-Западной Европой», - сказано в заявлении пресс-службы.

В сообщении также отмечено, что предстоящие учения будут «рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями». В заявлении также уточняется, что в предстоящих в учениях примут участие 14 стран НАТО.

Напомним, ранее Белый дом поделился деталями предстоящих стратегических ядерных учений Североатлантического альянса. Так, маневры пройдут на расстоянии 600 миль (около 1 тысячи километров) от российских границ.