Ирина Яровая Фото: Иван ВИСЛОВ

Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями на мировой арене от работы своих биолабораторий по всему миру.

"Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более становится понятно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали", - заявила Яровая в ходе второго экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием специалистами США биолабораторий на Украине.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились также эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Также ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала рассказать новые шокирующие факты об экспериментах в биолабораториях США на Украине. В частности, это касается экспериментов над людьми, уточнила дипломат.