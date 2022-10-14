Путин объяснил, почему Россия поддерживает контакты с талибами

Путин объяснил, почему для РФ важно сотрудничество с нынешними властями Афганистана Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал важным поддержание Москвой контактов с действующими властями Афганистана, многие представители которой являются выходцами и членами движения "Талибан"*. Соответствующее заявление Путин сделал 14 октября 2022 года в рамках саммита "Россия - Центральная Азия".

"Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов*", - цитирует российского лидера информагентство ТАСС.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия и запрещенный в стране «Талибан»* якобы уже договорились о поставках в Афганистан бензина, дизеля, газа и зерна, сообщили обе стороны переговоров. По словам талибов, Россия предложила им скидку на товары относительно общемировых цен. Это первое известное международное экономическое соглашение с талибами* с момента их прихода к власти в 2021 году, сообщает агентство Reuters

*движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация, также находится под санкциями ООН за террористическую деятельность