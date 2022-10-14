Новак заявил, что Россия может потенциально поставлять в Европу через Турцию 63 млрд кубов газа в год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может потенциально экспортировать в Европу через Турцию и Черное море примерно 63 млрд кубометров газа в год. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью агентству Anadolu.

«"Южный поток" был запланирован на четыре линии мощностью около 63 млрд кубометров. Эти потенциальные мощности, при наличии спроса, могут быть использованы для доставки газа европейским потребителям через Черное море и Турцию», - заявил вице-премьер РФ, отметив условие, что «соответствующие трубопроводы могут эксплуатироваться надежно и безопасно».

Напомним, сегодня, 14 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. Такое заявление он сделал, комментируя итоги прошедших днем ранее переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, где обсуждался данный вопрос.