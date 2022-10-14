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Политика14 октября 2022 11:46

Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Президент Белоруссии призвал США не плясать под дудку «обезумевших политиков»
Владимир РОМАНЕНКО
Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия и провокатором. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC, 14 октября сообщает агентство БелТА. По его словам, Польша подталкивает США на действия с ядерным оружием, в связи с чем он призвал Вашингтон не плясать под дудку «обезумевших политиков».

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. Не догадываетесь, кто? Я вам скажу: Польша», - объяснил Лукашенко.

Президент Белоруссии воззвал не поддаваться на польские уловки. “Вы — крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков”, - обращался Лукашенко к журналистам. По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров и не идти на эти шаги.

Он также добавил, что ядерное оружие должно находиться на складах. И, если оно придет в движение, например, будет направлено на Польшу, последует цепная реакция во всем мире, последуют ответные шаги.

Во время интервью Лукашенко подчеркнул, что у российского президента Владимира Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине.