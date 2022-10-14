Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия и провокатором. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC, 14 октября сообщает агентство БелТА. По его словам, Польша подталкивает США на действия с ядерным оружием, в связи с чем он призвал Вашингтон не плясать под дудку «обезумевших политиков».

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. Не догадываетесь, кто? Я вам скажу: Польша», - объяснил Лукашенко.

Президент Белоруссии воззвал не поддаваться на польские уловки. “Вы — крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков”, - обращался Лукашенко к журналистам. По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров и не идти на эти шаги.

Он также добавил, что ядерное оружие должно находиться на складах. И, если оно придет в движение, например, будет направлено на Польшу, последует цепная реакция во всем мире, последуют ответные шаги.

Во время интервью Лукашенко подчеркнул, что у российского президента Владимира Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине.