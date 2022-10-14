Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью более 80 млн долларов

Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" Фото: кадр с видео

Экоактивисты движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.

Как передает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 80 миллионов долларов, после чего приклеили себя к стене. Обеих активисток арестовали за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание.

Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" Фото: кадр с видео

В галерее инцидент пока никак не прокомментировали.

Напомним, в конце июля этого года несколько экологических активистов приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» во флорентийской Галерее Уффици, а в начале июля двое активистов Just Stop Oil в Манчестерской художественной галерее приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером.