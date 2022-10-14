Концертная программа в Московском международном Доме музыки стала центральным событием Дней культуры Алтайского края

Произведения Эдуарда Артемьева исполняли Камерный хор Московской консерватории, симфонический оркестр и мужской хор Государственной филармонии Алтайского края. В программе также приняли участие артисты Андрей Мерзликин и Галина Зорина, Юлия Башкатова, Дашима Соктоева, Виктор Малчинов, Екатерина Артемьева, Владислав Косарев, Валерия Абрамова, исполнитель и музыкант Александр Ф. Скляр.

В первой части концерта прозвучала сюита «Алтайский сказ. Полет над временем». Впервые она была представлена поклонникам симфонической музыки в Барнауле в 2012 году, в год 75-летия Алтайского края.

К 85-летию края сюиту впервые исполнили для москвичей и гостей столицы, прибывших из разных регионов страны.

Во второй части концерта прозвучали мелодии из кинофильмов - Эдуард Артемьев написал музыку более чем для 270 фильмов.

Зрители горячо приветствовали момент, когда Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручал Эдуарду Артемьеву юбилейную медаль Алтайского края. Композитор является ровесником региона - в ноябре ему исполнится 85 лет.