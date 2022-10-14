В Кузбассе создадут первую в регионе особую экономическую зону

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появится первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ее создание 14 октября одобрила рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР под руководством зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«В Кузбассе последовательно создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свой бизнес, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Сегодняшние экономические условия требуют от власти дополнительных мер поддержки бизнеса. Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами азиатско-тихоокеанского региона».

Особая экономическая зона «Кузбасс» разместится в Кемерово и в Топкинском округе.