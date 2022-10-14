В МИД России призвали создать обстановку, которая исключит обстрелы Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков выступил с важным заявлением по ситуации на Запорожской АЭС Фото: архив ИДД МИД России.

В МИД РФ сообщили, что у России есть четкое видение того, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябков, главное, что нужно сделать уже сейчас - исключить обстрелы и провокации со стороны Киева.

"У нас есть четкое видение того, что нужно сделать для того, чтобы безопасность этого объекта, находящегося теперь в российской юрисдикции, была обеспечена. И главное - это создание такой обстановки, когда исключались бы обстрелы, диверсии и иные провокации со стороны ВСУ в отношении ЗАЭС и близлежащего города Энергодар", - цитирует высокопоставленного дипломата информгагентство РИА Новости.

Ранее в МИД РФ и российском Минобороны публично заявили о постоянных массированных обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, действия украинской армии могут привести к масштабной катастрофе на атомной станции (по информации министерства обороны России, последствия такой катастрофы могут быть сравнимы по масштабам с последствиями резонансных аварий на АЭС в Фукусиме и Чернобыле.

Сейчас на высоком уровне (в том числе, при посредничестве руководства МАГАТЭ) рассматривается вариант с созданием зоны безопасности вокруг АЭС, однако на сегодняшний день никаких официальных и окончательных решений по этому поводу пока не принято.