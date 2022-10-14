ФРГ, Швеция и Дания отказались совместно расследовать диверсии на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD, теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет», - сказано в заявлении новостного портала со ссылкой на источники телерадиокомпании в правительственных кругах.

Уточняется, что теперь совместной следственной группы не существует. По данным издания, изначально из состава совместной следственной группы вышла Швеция, которая выразила обеспокоенность по поводу секретности, а за ней последовала Дания.

«Теперь каждая страна проводит расследование самостоятельно», - сообщает портал.

Напомним, днем ранее, 13 октября, Министерство иностранных дел РФ заявило демарш послам Германии, Дании и Швеции на фоне планах проводить совместное расследование диверсий на «Северных потоках». В ведомстве заявили, что Москва не признает никаких «псевдорезультатов» расследования без участия российских специалистов.