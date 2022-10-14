Ведущий Fox News Карлсон осадил Зеленского за требование денег

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Ведущий американского телеканала Fox News негативно высказался об украинском лидере Владимире Зеленском из-за его обращения к Западу о предоставлении материальной помощи.

"Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?", - возмутился в эфире журналист.

Также телеведущий добавил, что демократическая и республиканская партии Соединенных Штатов равноценно провоцируют "бессмысленную войну с Россией".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.