Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе

Под обстрел украинских боевиков попало несколько российских журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский телеканал "Звезда" сообщил о том, что его журналисты, находившиеся в Донецкой народной республике в состав большой съемочной группы, попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Информацию об этом "Звезда" распространила со ссылкой на одного из своих корреспондентов, находящихся сейчас в Донбассе. Отмечается, что в результате происшествия в итоге никто не пострадал.

"Снимали позиции, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ. Когда закончили снимать, уже возвращались как начались прилеты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7-8 прилетов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям. Дождались паузы, выбежали из блиндажа и сели в машину и быстро уехали с этой позиции. Никто не пострадал", - пишет телекомпания в своем официальном телеграм-канале со ссылкой на слова журналиста.

Ранее сообщалось, что 18 сентября нынешнего года журналист из России получил ранения в результате утреннего обстрела города Сватово в ЛНР украинскими войсками. Пострадавшим оказался находящийся в Луганской народной республике военный корреспондент РИА ФАН.

До этого под обстрел ВСУ в освобожденной РФ части Запорожской области попали журналисты и съемочная группа российского федерального телеканала "ТЦ Центр". Пострадавшие представители СМИ освещали ход проведения российской специальной военной операции на Украине.